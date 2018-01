Altro incidente sul lavoro a Milano: operaio colpito alla testa da un tubo d'acciaio, ferito

Ancora paura. Ancora un incidente. Infortunio sul lavoro venerdì pomeriggio in un cantiere di via Condino 15, zona viale Ortles a Milano.

Poco dopo le 15, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di quarantasei anni - italiano - è rimasto ferito dopo essere stato colpito alla testa da un grosso tubo d'acciaio. L'uomo, stando a quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, non ha mai perso conoscenza ma ha riportato un trauma cranico importante. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e due auto mediche, l'operaio è stato trasportato in codice giallo all'Humanitas di Rozzano: le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'incidente, secondo quanto ricostruito dalla Questura, è avvenuto mentre l'uomo lavorava alla costruzione di una sorta di gabbia metallica nello stesso cantiere. Per cause da chiarire, però, uno dei tubi si sarebbe staccato dalla struttura e lo ha centrato.

Come in un beffardo scherzo del destino, l'incidente è avvenuto mentre in centro a Milano sfilavano duemila lavoratori - riuniti da tutti i sindacati - per gridare "basta morti". La mobilitazione, molto sentita e partecipata, è nata dopo la strage della Lamina spa, l'azienda che lavora metalli e titanio nella quale martedì hanno trovato la morte quattro operai.

Marco Santamaria - elettricista "esterno", quarantadue anni -, Giuseppe Setzu - dipendente di quarantotto anni -, Arrigo Barbieri - operaio di cinquantasette anni - e suo fratello Giancarlo - quattro anni più grandi - erano morti dopo essere rimasti intossicati dal gas all'esterno di un forno usato per fondere i metalli. Marco e Arrigo erano al lavoro proprio sul forno per cercare di risolvere un guasto ed erano stati i primi a svenire. Giuseppe e Giancarlo, invece, avevano cercato di aiutarli e avevano pagato con la loro vita.

I sindacati in corteo per la strage alla Lamina - Foto © Canta