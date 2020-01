Operaio si ustiona il volto all'interno di una ditta di cosmetici: l'incidente a Lainate

Un lavoratore di 43 anni è stato ricoverato con l’elisoccorso del 118 in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere rimasto gravemente ustionato al volto intorno alle 13.50 di mercoledì in una ditta di cosmetici in viale Italia a Lainate (Milano).

Incidente sul lavoro a Lainate

Lo ha riferito l’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che sul luogo ha prestato soccorso con diversi mezzi: ambulanza e, appunto, eliambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Lainate che sta svolgendo gli accertamenti del caso.