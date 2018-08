Si sloga una caviglia durante un'escursione: donna milanese salvata dal Soccorso Alpino

Disavventura in montagna per una donna milanese di sessant'anni, S.B., per fortuna finita bene. La donna s'era slogata una caviglia nei pressi di una pozza del torrente Palar ad Alesso, in provincia di Udine, uno dei luoghi più suggestivi di tutto il Friuli.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico: la donna è stata portata con la barella a braccia fino all'autoambulanza, e da lì al pronto soccorso. E' successo intorno alle tre e un quarto del pomeriggio del 7 agosto. Ne dà notizia il Soccorso Alpino.