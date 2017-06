Temporale si abbatte sul milanese: alberi caduti e auto intrappolate nei sottopassi

Il temporale che si è abbattuto su Milano e provincia domenica mattina ha provocato molti disagi, soprattutto nei comuni della Martesana, dove sono caduti alberi e ci sono state delle inondazioni: come in un sottopasso a Melzo. Diversi gli alberi caduti, uno ha bloccato la via Quattro strade ed è stato poi rimosso dai vigili del fuoco.

Il maltempo non arriva a sorpresa, nonostante il caldo infernale della giornata di sabato, era previsto il passaggio di un fronte perturbato colmo di aria fresca di origine atlantica accompagnato da fenomeni temporaleschi tanto che da sabato sera il Seveso e il Lambro sono monitorati.

Sono in allerta dunque le squadre di protezione civile, le pattuglie della Polizia Locale e la squadra servizio idrico di MM. Anche se per il momento il temporale ha contribuito soltanto a rinfrescare un po' l'aria della città.