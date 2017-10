Smog a Milano, secondo l'Arpa la qualità l'aria è "Pessima": ecco la mappa dell'emergenza

Continua l'emergenza smog a Milano. Le concentrazioni di Pm10 non scendono al di sotto della soglia dei cinquanta microgrammi per metro cubo da una settimana e la qualità dell'Aria a Milano, secondo quanto riportato da Arpa, è "Pessima". Non solo: nella giornata di mercoledì 18 ottobre diverse centraline hanno registrato valori oltre i 100 microgrammi per metro cubo.

Inquinamento: la mappa dell'emergenza

Smog alle stelle: "È colpa delle automobili"

Per Aiel, associazione italiana energie agroforestali che rappresenta oltre 500 imprese del settore legno-energia, è difficile imputare questa emergenza smog anticipata agli impianti di riscaldamento. "Da giorni infatti l’ondata di caldo anomalo sta regalando una seconda estate — si legge in una nota diramata dall'associazione —. Temperature fino a 26 °C di massima giornaliera e 15-19 °C le medie. I riscaldamenti quindi sono spenti, compresi quelli a biomassa legnosa — continuano —. Una chiara evidenza: il traffico è la principale causa dell’inquinamento atmosferico da PM10".

Inquinamento: il "blocco di secondo livello"

Da martedì a Milano e provincia è stato attivato il blocco delle auto di primo livello. Tradotto? È stata vietata la circolazione dei veicoli diesel fino alla classe 4 - inclusa - dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli per trasporto merci diesel fino alla classe 3 dalle 8.30 alle 12.30. Non solo: è obbligatorio ridurre di un grado la temperatura all'interno delle abitazioni.

Ma se le concentrazioni di Pm10 non diminuiranno scatterà anche un blocco più restrittivo: sarà vietata la circolazione dei veicoli diesel fino alla classe 4 - inclusa - dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli per trasporto merci diesel fino alla classe 3 dalle 8.30 alle 18.30, mentre gli euro 4 commerciali dovranno restare fermi dalle 8.30 alle 12.30. Non solo: ci sarà anche lo stop per stufe e caminetti che non siano ad alta prestazione: non inferiore alle quattro stelle.