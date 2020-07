Bonifiche dei Comuni, stanziato quasi un milione da Regione Lombardia

Diversi siti inquinati della Lombardia saranno bonificati: la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente Raffaele Cattaneo, ha approvato la programmazione economico-finanziaria 2020 per la realizzazione d'ufficio, da parte dei Comuni, degli interventi di bonifica di siti inquinati. Con lo stesso provvedimento è stato autorizzato il finanziamento alla Provincia di Lodi per la discarica nel Comune di Casalpusterlengo.

Con il finanziamento di questi interventi si sostengono,con oltre 920 mila euro, i Comuni che devono procedere d'ufficio alla bonifica di aree inquinate, alla messa in sicurezza delle aree e alla prosecuzione di interventi di bonifica, al fine di superare i rischi dovuti alla presenza di rifiuti. Il totale degli impegni di spesa previsti per il 2020 è pari a 920.114,46 euro. Tra i primi interventi programmati per il 2020, due sono nella Città Metropolitana di Milano. Si tratta di un interrvento da 110 mila euro a Mediglia e uno da 562 mila euro a Sesto San Giovanni.

A Mediglia sono previsti interventi di integrazione della caratterizzazione ambientale (ricerca dei Pcb nei rifiuti, delle diossine nel top soil ed esecuzione di una nuova campagna sulle acque di falda) del sito inquinato "Ca' del Lambro", costituito da un un'ansa del Lambro riempita di rifiuti industriali, in parte in area demaniale e in parte in area privata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Sesto San Giovanni l'intervento è quello di messa in sicurezza permanente dell'area di Viale Rimembranze 245, di 3.300 metri quadrati, dove è prevista la riqualificazione di un parco pubblico. Il progetto, approvato e autorizzato, comporta lo scavo e la rimozione di parte dei terreni contaminati e l'interruzione dei percorsi di esposizione individuati dall'analisi di rischio.