Non rispetta l'alt: inseguimento per le vie di Milano, aveva droga e mille euro in contanti

Non si sono fermati all'alt dei carabinieri e ne è nato un inseguimento per le vie di Milano. E' successo nella semiperifia est della città alle dieci di sera di venerdì 29 novembre. Tutto è iniziato quando una pattuglia del nucleo radiomobile ha intercettato una vettura sospetta in via Negroli.

Intimato l'alt, l'autista (che era insieme a un'altra persona) non l'ha rispettato e si è dato alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento per le vie di quella zona terminato in viale Abruzzi, quando i fuggitivi hanno "piantato" l'automobile in mezzo alla carreggiata e sono scappati a piedi in due direzioni diverse.

L'inseguimento e la fuga a piedi

I carabinieri hanno inseguito l'autista, quello che cioè materialmente aveva commesso il reato di resistenza fuggendo all'alt, e lo hanno catturato in viale Molise, dopo una breve corsa. Si tratta di un marocchino di 37 anni senza fissa dimora e con alcuni precedenti per droga. Addosso aveva 9 involucri di cocaina e 950 euro in contanti. E' stato quindi arrestato e portato in camera di sicurezza. Risponde di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.