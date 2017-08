Inseguimento a folle velocità sull'Autostrada A1: uomo scappa su un'auto rubata, arrestato

E' stato arrestato poco prima dell'uscita di San Giuliano Milanese, sull'Autostrada A1, al termine di un pericoloso inseguimento. Scappava a bordo di una Octavia Skoda rubata dopo una rapina a mano armata lo scorso 7 agosto a Milano, non si era fermato all'alt della polizia. In manette per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione è finito un marocchino di 34 anni. L'uomo, irregolare, è pieno zeppo di precedenti per lesioni, minacce, furto e droga.

L'inseguimento in autostrada

L'inseguimento comincia in via Dei Panigarola, zona Corvetto, intorno alle 2. A quell'ora l'equipaggio di una volante nota un uomo sospetto alla guida di un'auto e decide di fermalo. Il conducente dell'auto, però, accelera e tenta di fuggire. Il tutto dura una decina di minuti e solo per fortuna nessuno si fa male. Dal quartiere del Corvetto lo straniero, a folle velocità, si dirige verso Sud imboccando l'Autostrada fino al momento in cui viene raggiunto e bloccato.