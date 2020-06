Milano, imbocca la corsia dei tram per scappare dalla polizia: si incaglia su binari

Stava scappando dalla polizia, ma ha imboccato la preferenziale per i tram e si è incagliato. L'epilogo? Tram fermi (fino alla rimozione del veicolo) e guidatore in fuga. È successo nella mattinata di domenica 7 giugno e sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano.

Tutto è iniziato alle 8.30 a Bollate quando una volante della Polstrada ha cercato di fermare la Bmw. Il conducente, tuttavia, ha spinto a tavoletta sull'acceleratore si è diretto verso Milano. E una volta in città ha cercato di seminare gli agenti imboccando la corsia preferenziale per i tram di via Cenisio ma si è trovato con l'auto sui binari. L'uomo alla guida è quindi sceso ed è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce.

L'automobile, una Bmw, è risultata senza assicurazione. Sul caso sono in corso accertamenti.