Folle inseguimento a Milano: 23enne scappa sul Bmw di Drive Now ma finisce fuori strada

Era ubriaco e non aveva la patente. Forse proprio per questo motivo, la notte tra martedì e mercoledì, ha deciso di non fermarsi quando i carabinieri gli hanno intimato di farlo. Così, ha dato sfogo a tutti i cavalli della sua Bmw Serie 2, appena noleggiata con il servizio car sharing di Drive Now.

La fuga, e il conseguente inseguimento, è durata vari minuti e da viale Brianza, quartiere Loreto, si è prolungata fino a viale Stelvio, in zona Zara. A folle velocità fino a quando non ha toccato il bordo della carreggiata ed ha perso il controllo dell'auto.

L'inseguimento finisce con in 'incidente'

Il fuggitivo non ha avuto la possibilità di tentare altro perché nel frattempo i militari della pattuglia mobile di zona della Compagnia Duomo, gli sono 'saltati' addosso. È un cittadino senegalese di 23 anni. In auto con lui c'erano tre ragazze italiane tra i 19 e i 26 anni. Addosso non nascondevano nulla di sospetto.

Il giovane straniero, già noto alle forze dell'ordine, non solo aveva un tasso alcolemico superiore alla norma - 1.77 grammi per litro - ma è risultato essere in possesso di una patente di guida. Per lui sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale, mentre le sue amiche sono state denunciate per lo stesso motivo.