Carro funebre sfreccia in autostrada perché in ritardo: uomo multato dopo un inseguimento

Se lo sono visti passare davanti in autostrada: un carro funebre, con tanto di cassa all’interno, che correva a folle velocità, a luci spente ed effettuando sorpassi pericolosi. Gli agenti della Polstrada di Palmanova (Udine) si sono lanciati quindi all’inseguimento del mezzo, per bloccarlo poi nell’area del cantiere per la terza corsia tra Palmanova e Latisana.

L’uomo alla guida, dopo essersi fermato, ha spiegato agli agenti che aveva fretta perché era atteso per la celebrazione di un funerale e poi ha ripreso arbitrariamente la marcia, costringendo gli uomini della Polstrada ad inseguirlo nuovamente, richiedendo il supporto di un’altra pattuglia per fermare il veicolo.

Carro funebre inseguito dalla polizia in autostrada

Vistosi alla fine tallonato da ben due auto della Polstrada, il conducente ha accostato e sono partiti i controlli. Gli agenti hanno appurato che la cassa da morto era vuota e che l’uomo era in possesso di un’autorizzazione al trasporto di una salma da Trieste e Milano. L’autista è stato successivamente autorizzato a ripartire, non prima però di essere stato sanzionato per tutte le violazioni al codice della strada commesse e per non aver immediatamente acconsentito all’ispezione del mezzo, rimediando in totale 400 euro di multa e vedendosi decurtare 11 punti dalla patente di guida.