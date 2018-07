Folle inseguimento per le strade di Como: arrestato giovane ladro di moto milanese

Ruba una moto con un complice ma viene arrestato dopo un inseguimento per le strade del centro di Como. In manette è finito un 27enne milanese, dopo il furto di un moto davanti a Confartigianato.

Succede intorno a mezzogiorno di lunedì, come racconta QuiComo. Gli agenti di polizia locale hanno inseguito due individui che in via Italia Libera sono saltati in sella a un'Augusta, ovviamente senza casco.

I due non si sono fermati all'alt e si sono diretti verso viale Cattaneo e poi verso via Tommaso Grossi. Al semaforo all'incrocio con via Dante hanno trovato del traffico che li ha bloccati.

A quel punto i due fuggitivi hanno abbandonato la moto e hanno tentato la fuga a piedi. Uno di loro è stato fermato nella vicina via Perlasca mentre cercava di arrampicarsi su una cancellata. Un vigile è riuscito ad raggiungerlo e ad arrestarlo.