Non si fermano all'alt, poi scappano a folle velocità ma non è chiaro il motivo: presi

Due cittadini marocchini sono stati fermati dai carabinieri dopo un breve inseguimento per un mancato alt.

Non è chiaro per quale ragione i due fuggissero, già che a bordo dell'auto i militari non hanno rinvenuto nulla di sospetto.

Sono un 36enne regolare e un 26enne irregolare. Erano a bordo di una Passat station wagon. I due percorrevano la strada provinciale 494 e non si sono fermati all'alt dei carabinieri.

Dopo l'inseguimento, durato pochi chilometri, sono stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale. S'indaga per comprendere le ragioni della fuga.