Non si ferma all'alt: folle inseguimento, poi sperona l'auto dei carabinieri e scappa a piedi

Per sfuggire al posto di blocco non ha esitato a speronare l'auto del carabinieri. E' successo a mezzogiorno di lunedì 18 febbraio tra Gerenzano (Varese) e Cerro Maggiore (Milano). Protagonista un uomo alla guida di una Bmw a cui i carabinieri, che avevano istituito il posto di blocco alle porte di Gerenzano, hanno intimato l'alt.

Il guidatore non si è però fermato e ne è nato un inseguimento sulla strada per Cerro. Ad un certo punto l'uomo a bordo dell'auto ha pensato di sfuggire alla "morsa" dei carabinieri, che lo tallonavano da vicino, compiendo una brusca manovra e speronando la "gazzella", per poi abbandonare la Bmw e scappare in direzione dei boschi della zona facendo perdere momentaneamente le sue tracce.

Illesi i carabinieri a bordo dell'auto di pattuglia, tanto che i sanitari del 118 non sono intervenuti per prestare le cure.