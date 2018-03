Fuggono dalla polizia, travolgono un'auto e si schiantano contromano a folle velocità: presi

Una fuga a tutta velocità sulla Milano-Meda. Poi, la folle corsa contromano per le vie di Cesano Maderno. Quindi, lo schianto e un ultimo, disperato tentativo di scappare a piedi.

Scene da film giovedì mattina tra il Milanese e la Brianza, teatro di un incredibile inseguimento terminato con un incidente e con l'arresto di due dei fuggitivi. Tutto è iniziato sulla superstrada, in direzione Milano, dove una Renault con a bordo quattro uomini ha ignorato l'alt di una pattuglia della polizia stradale e ha cercato di far perdere le proprie tracce.

La macchina dei fuggitivi, stando a quanto finora ricostruito, avrebbe percorso la Milano-Meda per poi imboccare l'uscita Cesano Maderno-Binzago, dove la corsa è terminata. Durante l'inseguimento, l'uomo alla guida della Renault ha causato due incidenti: il primo a Seveso, dove ha speronato un'auto che usciva da un distributore di benzina, e il secondo proprio a Binzago, in via Cavour, dove - dopo aver percorso la strada contromano a velocità sostenuta - si è schiantato contro due fioriere e un palo della luce.

Una volta scesi dall'auto, i quattro hanno tentato la fuga a piedi: due dei malviventi sono riusciti a scappare e gli altri sono stati raggiunti e arrestati.

Non è ancora chiaro, al momento, perché i quattro siano scappati al posto di blocco della polizia.

L'auto dei fuggitivi - Foto Giorgio Cermenati