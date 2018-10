Non si fermano all'alt: inseguimento per tutta Milano in piena notte, poi lo schianto

In quell'auto non potevano starci, perché l'avevano rubata. E nessuno dei due poteva guidarla, perché entrambi i ragazzi sono ancora minorenni. Invece non solo erano gli unici a bordo, ma hanno pensato di sfrecciare per la città in piena notte, dando inevitabilmente nell'occhio.

Li ha visti una volante della polizia, intorno alle quattro di mattina di lunedì 8 ottobre, nella zona di Comasina, a Milano. I due giovanissimi, che erano a bordo di una Fiat 500 risultata rubata a Como, hanno deciso di non rispettare l'alt degli agenti. E quello alla guida ha premuto sull'acceleratore.

E' scattato immediatamente l'inseguimento. L'auto dei fuggitivi, tallonata dalla volante, ha attraversato tutta Milano ed è arrivata in via Friuli, zona est, dove un'altra vettura della polizia sopraggiungeva dalla direzione opposta. I giovani, nel disperato tentativo di sfuggire alla cattura, hanno tagliato la strada a una delle due "pantere" e sono andati a schiantarsi contro un muro. Anche una delle vetture della polizia ha terminato la corsa con un incidente.

Alla fine gli agenti sono riusciti comunque a catturarli (sono ora in stato di fermo). Si tratta di due italiani di origine romena. Sono in corso accertamenti per capire se nascondano qualcosa d'altro e dove vivano. Si sa, comunque, che abitano nella zona di Milano.