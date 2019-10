Scappano dalla polizia e si schiantano contro le auto in sosta: l'inseguimento e l'incidente

Alla fine si sono schiantati contro alcune auto parcheggiate in strada. L'inseguimento è durato poche centinaia di metri, tutti in via Inganni, ma le volanti stavano tallonando i malviventi. In manette per resistenza a pubblico ufficiale sono finiti due cittadini marocchini di 28 e 30 anni.

Breve inseguimento finisce con incidente

L'inseguimento è avvenuto poco prima della mezzanotte di venerdì. A ricostruire l'accaduto è la questura. Stando a quanto riferito sembra che i due arrestati fossero a bordo di una Volkswagen Polo quando hanno visto i poliziotti della Volante Baggio Bis. Probabilmente, intimorito, l'uomo alla guida ha accelerato per cercare di scappare in direzione viale Zurigo.

L'eroina nascosta in auto

La fuga a massima velocità è durata pochissimo perché la Polo si è schiantata contro alcune auto in sosta. Nell'abitacolo nascondevano diversa sostanza da taglio e dell'eroina. La sostanza è stata sequestrata dai poliziotti.