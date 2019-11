Milano, pusher fermata dopo l'inseguimento: tradita dallo strano rigonfiamento nei jeans

Per cinque chilometri ha cercato in ogni modo di seminare la polizia. Ha accelerato, effettuato sorpassi e manovre spericolate nel tentativo di scappare. E quando è finita in trappola ed è scesa dall'auto il perché di quella precipitosa fuga è stato chiarissimo, anche grazie a un particolare che non poteva decisamente sfuggire agli agenti.

Una donna di trentaquattro anni, una cittadina marocchina regolare in Italia, è stata arrestata mercoledì sera dalle Volanti con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le strade della pusher e dei poliziotti si sono incrociate pochi minuti prima delle nove in via Lorenteggio, dove gli agenti hanno notato la 34enne a bordo di una Nissan Micra mentre continuava a guardare nello specchietto retrovisore. Appena ha sentito la sirena, la guidatrice ha accelerato, ha sorpassato diverse macchine e ha imboccato la nuova Vigevanese.

La sua fuga è finita a Corsico, all'angolo con viale Liberazione, dove i poliziotti le hanno sbarrato la strada. Una volta scesa dall'auto, gli uomini della Volante non hanno potuto non notare uno strano rigonfiamento nei jeans della pusher: la 34enne, hanno accertato poi gli investigatori, aveva infatti nascosto nei pantaloni un flacone con all'interno dieci dosi di cocaina per un peso totale di 4,55 grammi. In più con sé aveva 500 euro in contanti e tre cellulari, che continuavano a squillare.

È verosimile, stando a quanto ricostruito, che la donna fosse uscita proprio per andare a effettuare delle consegne ai clienti. I poliziotti hanno perquisito casa sua, che però è risultata pulita. Nell'abitazione c'era anche il marito della 34enne: un connazionale di ventisette anni, che si trova ai domiciliari per droga.