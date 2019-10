Inseguimento folle sulla Milano-Meda: uomo in fuga per 40 km, poi morde un carabiniere

Un inseguimento lungo quaranta chilometri. Poi, l'arresto. È accaduto venerdì sera attorno alle 20, all’imbocco della Milano-Meda. I carabinieri di Seregno hanno incrociato una Opel Astra guidata un uomo di trentasette anni, di origini marocchine, domiciliato a Meda.

Il 37enne, già condannato per detenzione e spaccio di stupefacenti e in prova ai servizi sociali, in quel momento era evaso dal luogo dove avrebbe dovuto scontare la pena. E i militari, che lo conoscevano bene, lo hanno subito riconosciuto.

Alla vista dell’auto dei carabinieri, l’uomo si è dato alla fuga. L’inseguimento da Meda è proseguito fino a Rovellasca, lungo la Pedemontana. La corsa è finita a Seveso, dove la vettura è andata a sbattere contro una barriera di cemento, sempre all’uscita della Milano Meda.

Per niente scoraggiato, il 37enne ha proseguito la sua fuga a piedi, tra la boscaglia, ma è stato raggiunto e arrestato per evasione, detenzione e spaccio di stupefacenti, guida pericolosa e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È stato fermato dai carabinieri di Seregno e dagli agenti della polizia stradale di Busto Arsizio. Nel corso della colluttazione con i militari, ha morso una mano a uno dei carabinieri. Il fuggitivo in tasca aveva quattro dosi di hashish e mille euro in contanti.