Smurano cassaforte, fuggono per 7 km con l'auto rubata ma si schiantano: l'inseguimento

In fuga con la cassaforte appena smurata 'nascosta' nel portabagagli aperto, per sette chilometri e a tutta velocità: si schiantano contro un muro nella frazione di Mirazzano, a Peschiera Borromeo (Milano). E' questo l'epilogo della folle corsa di tre banditi inseguiti dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di San Donato Milanese. Due di loro finiscono in manette, mentre un altro riesce a fuggire ed è ora ricercato dai militari.

Tutto comincia alle intorno alle tre e trenta di giovedì, a Paullo, cittadina a est di Milano. Alcuni residenti avvertono il 112: un gruppo di sconosciuti ha appena forzato le porte di un'azienda in piazza Pertini 23. La banda - avvertono - ha lanciato una cassaforte dalla finestra del primo piano e l'ha caricata a bordo di una Volvo C30.

Sul posto si dirigono due gazzelle dei carabinieri che cercano di accerchiare la zona. Una pattuglia intercetta l'auto in fuga sulla Paullese, ex Strada Statale 415. Comincia l'inseguimento. Dalla vettura in fuga uno dei malviventi prova a centrare i militari con un cric, sfiorandoli soltanto. I banditi imboccano varie rotonde contromano, nel vano tentativo di seminare le gazzelle. La loro corsa si conclude contro la parete di una cascina in piazza Stefano Pizzini, a Mirazzano.

Dopo l'incidente, due fuggitivi cercano di scappare a piedi. Uno ci riesce, l'altro - un albanese di vent'anni senza precedenti penali - si scaglia contro gli uomini dell'arma, fratturando il polso di uno dei militari, ma finisce in manette. Il terzo malvivente, invece, resta incastrato con la gamba sotto la cassaforte all'interno dell'abitacolo. Liberato dai carabinieri, viene medicato e arrestato. E' un albanese di trent'anni già noto alle forze dell'ordine dal 2011. I due sono accusati di furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. La Volvo, infatti, era stata rubata il giorno di San Valentino a Milano.