Folle inseguimento tra polizia e un Suv rubato: tre arresti dopo una "corsa" di 40 minuti

Camminavano a fari spenti e a bassa velocità, probabilmente alla ricerca dell'obiettivo giusto. Ma quando la Volante ha intimato loro l'alt, il conducente ha premuto il piede sull'acceleratore dando vita a una folle fuga durata per oltre quaranta minuti. Una fuga che, nonostante una corsa disperata, per loro è finita con le manette.

Tre giovani di ventidue, venti e diciannove anni - tutti cittadini marocchini irregolari in Italia - sono stati arrestati martedì mattina dagli agenti dell'Upg della Questura di Milano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

I guai per i ragazzi sono iniziati verso le 6, quando una Volante ha deciso di controllare una Fiat Freemont con quattro persone a bordo che viaggiava a fari spenti in piazza Miani. I poliziotti hanno subito verificato la targa del veicolo, scoprendo che si trattava di un mezzo rubato, e hanno intimato l'alt alla macchina accendendo i lampeggianti e la sirena. Per tutta risposta, il ragazzo alla guida ha accelerato scappando verso piazza Maggi e prendendo poi l'autostrada.

La corsa è quindi proseguita sulla tangenziale fino a Melegnano, dove - quaranta minuti e oltre venti chilometri dopo - gli agenti sono riusciti a bloccare il Suv. I quattro a quel punto sono scesi dall'auto e i tre sono stati bloccati anche grazie all'intervento di altri Volanti, che sono ora sulle tracce dell'unico uomo riuscito a fuggire.

Il lavoro dei poliziotti prosegue adesso per capire se i quattro siano i responsabili del furto del Freemont e per appurare cosa volessero fare quando gli agenti li hanno fermati.