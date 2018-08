Ubriaco alla guida, fugge a tutta velocità e contromano: milanese beccato in Verbania

Alla guida ubriaco, fugge a tutta velocità dalla polizia che lo insegue per le strade della città. E' successo nei giorni scorsi a Verbania.

Protagonista della vicenda, un 37enne residente nel milanese, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Per lui, anche il sequestro dell'auto e una multa di 500 euro.

La fuga e l'inseguimento

La fuga dell'automobilista è cominciata in via Madonna di Campagna, dopo che una pattuglia della polizia ha tentato di fermarlo perché stava viaggiando a bordo del suo Suv a velocità elevata.

L'uomo però non si è fermato, anzi, ha accelerato, rischiando anche un frontale con l'auto della polizia, che è poi partita all'inseguimento. La fuga del 37enne, che ha anche imboccato due vie in contromano, si è conclusa dopo pochi chilometri. Positivo all'alcoltest, per l'automobilista è quindi scattata la denuncia.