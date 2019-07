Speronano una Volante e aggrediscono gli agenti: due arrestati, quattro poliziotti feriti

La motocicletta che intima l'alt alla Bmw. L'autista che, senza nessuna intenzione di fermarsi, sperona la Volante davanti a sé. Poi la corsa a piedi e la violenta aggressione nel tentativo - inutile grazie al coraggio degli agenti - di garantirsi la fuga.

Sono questi i frame della follia andata in scena mercoledì in via Bagarotti a Milano, il cui bilancio finale recita: due uomini arrestati - due marocchini 33enni - e quattro poliziotti feriti, tutti ricoverati in ospedale.

L'alt della polizia e la fuga

Tutto è iniziato verso le 12, quando una pattuglia della polizia in moto ha cercato di fermare in via delle Forze Armate una Bmw 320 nera station wagon - poi risultata intestata a un prestanome - con quattro uomini a bordo.

Il conducente ha accelerato e ha cercato di far perdere le proprie tracce, ma una volta arrivato in via Bagarotti ha trovato davanti a sé una Volante. L'uomo alla guida, stando a quanto ricostruito da MilanoToday, ha violentemente speronato la macchina degli agenti facendola finire contro un palo sul marciapiedi e distruggendola.

In quel momento, però, anche la Bmw dei fuggitivi si è spenta e così i quattro hanno tentato una seconda fuga a piedi. Due di loro sono riusciti a sparire attraverso il vicino parchetto, mentre altri due sono stati raggiunti dagli agenti proprio nei pressi dell'area verde.

Quatro poliziotti feriti

A quel punto, ormai in trappola, i due 33enni si sono scagliati con forza contro i poliziotti, che alla fine - non senza fatica - sono riusciti a immobilizzarli e arrestarli. Nella colluttazione per ammanettarli guattro agenti sono rimasti feriti e per loro si è reso necessario il trasporto al vicino ospedale San Carlo.

Tre se le caveranno in pochi giorni, mentre un altro - un ispettore delle Volanti - ha riportato una doppia frattura al metacarpo e al polso della mano destra: dovrà essere operato e ha avuto una prognosi superiore ai trenta giorni.

I due arrestati dovranno ora rispondere delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Loro stessi, che hanno precedenti per droga e sono irregolari in Italia, hanno spiegato di essere scappati perché erano senza documenti, ma è probabile che il motivo della fuga sia "scomparso" insieme ai due che sono riusciti, per ora, a far perdere le proprie tracce.