Folle inseguimento contromano dal bosco della droga: fermati con 2mila euro di eroina

Scene da film d'azione nella serata di venerdì in zona Rogoredo a Milano. Un'automobile a tutta velocità e contromano, inseguita dalle pattuglie dei carabinieri. L'epilogo quando l'auto con a bordo tre giovani (italiani) ha imboccato una via chiusa. Per loro sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il trio, infatti, aveva a bordo dell'auto oltre duemila euro di eroina, sostanza comprata poco prima nel bosco della droga di Rogoredo. Proprio in via Sant'Arialdo è iniziato l'inseguimento con i tre giovani che a bordo di una Volvo hanno tentato di seminare i carabinieri di Milano e del nucleo radiomobile di San Donato.

La fuga è terminata dopo poco più di tre chilometri, a Poasco quando la Volvo ha imboccato una via cieca. I tre sono stati braccati dai militari e per loro — 27, 22 e 27 anni — sono scattate le manette.

In trasferta a comprare l'eroina. Il trio — tutti residenti in provincia di Mantova — era arrivato a Milano solo per rifornirsi nel bosco della droga. È l'ultimo arresto nella zona, battuta più volte a setaccio negli ultimi mesi.