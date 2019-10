Folle pomeriggio sulla Golf per un 34enne, non si ferma all'alt e scappa: inseguito e arrestato

Un marocchino di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato bloccato mentre cercava di scappare a piedi nei campi tra Gratosiglio e Noverasco, a Sud di Milano.

L'inseguimento tra San Giuliano e Milano

A ricostruire l'accaduto sono stati i militari del comando provinciale. Secondo quanto indicato, nel pomeriggio di domenica una pattuglia aveva intimato l'alt a due uomini che viaggiavano su una Volkswagen Golf per le strade di San Giuliano Milanese. A insospettirli sarebbe stato l'atteggiamento del conducente.

La fuga a piedi tra i campi

La richiesta dei carabinieri non ha sortito la reazione sperata. Al contrario, l'automobilista ha accelerato per cercare di seminare l'auto con le sirene accese. La fuga, in direzione Milano, è durata pochi minuti perché a un certo punto, in via Camporgnago, i due hanno abbandonato l'auto tra i campi per provare a scappare a piedi.

L'inseguimento a piedi ha permesso ai carabinieri di bloccare il conducente dell'auto, il marocchino. Addosso non aveva nulla e anche l'auto, intestata a un prestanome, risultava 'pulita'. Non è stato perquisito, ovviamente, il passeggero: che è riuscito a fuggire di corsa. Le indagini proseguono adesso per cercare di capire la ragione di questa precipitosa fuga.