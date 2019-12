Inseguimento a San Giuliano, i carabinieri arrestano un uomo ma due riescono a fuggire

Folle inseguimento notturno nelle strade di San Giuliano Milanese, tra lunedì e martedì. A finire in manette è un marocchino 40enne, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e con precedenti legati all'immigrazione clandestina.

Inseguimento alle porte di Milano

Stando a quanto riferito dai militari del comando provinciale, l'uomo è fuggito alla guida di una Ford Focus sulla quale viaggiava con altre due persone. Lui è stato bloccato, dopo che ha fermato l'automobile. I suoi compagni di 'viaggio', però, sono riusciti a seminare i militari a piedi, fuggendo per i campi.

Ad innescare l'inseguimento - al termine del quale non ci sono stati incidenti - è stato l'alt non rispettato dai tre, che davanti alla paletta dei carabinieri della tenenza di San Giuliano Milanese hanno continuato la loro corsa come se nulla fosse. Ora si indaga per risalire all'identità dei complici.