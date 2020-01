Milano, folle fuga col furgone: inseguimento, spari e auto della polizia e ghisa speronate

La fuga all'alt. I colpi di pistola, l'inseguimento e lo schianto contro le auto delle forze dell'ordine. Poi, la fine della corsa. Folle mattina quella di sabato a Milano, teatro di una caccia all'uomo partita in città e finita tra la tangenziale Ovest e l'autostrada.

Stando alle primissime informazioni apprese da MilanoToday, tutto è iniziato verso le otto in piazza Diocleziano, dove un equipaggio della Locale ha intimato l'alt a un furgone per un normale controllo. Alla vista dei ghisa, l'uomo alla guida - un italiano 56enne pregiudicato - ha finto di volersi fermare, poi ha premuto il piede sull'acceleratore e ha cercato di investire gli agenti, travolgendo una moto della Locale.

Inseguimento e spari a San Siro

I ghisa hanno quindi esploso due colpi di pistola verso le gomme del mezzo per convincere, inutilmente, il fuggitivo a fermarsi.

In supporto sono intervenute anche le Volanti - almeno otto le auto che hanno dato la caccia all'uomo - e l'inseguimento è continuato verso via Novara, San Siro e la Ovest, dove poi il 56enne si è immesso sulla A4. Proprio in autostrada, all'altezza dell'uscita di viale Certosa, due auto della Locale e della Questura sono state speronate e travolte dal furgone, che è poi finito contro il guardrail.

Fine della fuga e arresto

Lì un ghisa ha sparato altri due colpi agli pneumatici: il mezzo è stato bloccato e l'autista è stato ammanettato e dichiarato in arresto.

Al momento non è ancora chiaro perché fuggisse. Sul furgone non è stato trovato nulla di anomalo, così come è risultata pulita la sua abitazione. L'unica irregolarità è stata riscontrata sulla patente del 56enne, che era scaduta. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti per comprendere il motivo di una fuga tanto spericolata.

Gli agenti che erano sulle auto speronate sono rimasti feriti, ma in maniera lieve, e sono stati trasportati in ospedale. Il fuggitivo sarà invece accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.