Ubriaco e con patente revocata fugge all'alt: in auto aveva strumenti per lo scasso

Maxi inseguimento di un'auto in fuga nel Riminese nel tardo pomeriggio di sabato. Alla guida un uomo di Milano di 45 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, come si è poi appurato una volta che la fuga è terminata nel centro abitato di Bellaria. Tutto è iniziato alle otto meno un quarto. L'automobilista, a bordo di una Volkswagen Polo, ha ignorato l'alt imposto dagli agenti della polizia stradale di Riccione. L'inseguimento è stato immediato.

L'auto è stata bloccata una volta entrata nel centro di Bellaria: il 45enne era in visibile stato di ebbrezza e non aveva la patente di guida, che gli era stata revocata. Ma c'è di più. All'interno del veicolo nascondeva tre chiavi alterate, utiliizzate per il furto di autoveicoli, e uno strumento da punta adatto allo "scasso".

8 mila euro di multa

L'uomo ha ricevuto un verbale parecchio "corposo" per le numerose infrazioni commesse al codice della strada: dalla guida con patente revocata a quella sotto l'effetto di alcolici, fino alla violazione dei limiti di velocità durante la fuga. Il risultato: 8 mila euro di multa e il fermo amministrativo del veicolo. E, viste le chiavi alterate e lo strumento per lo scasso, una denuncia a piede libero.