Folle inseguimento sulla Statale: spacciatori in fuga per 5 chilometri, poi lo schianto e l'arresto

Erano andati a rifornirsi al supermarket dello spaccio nel Parco delle Groane. Quando sono usciti, però, hanno fatto un "brutto" incontro e a nulla è valso il loro spericolato tentativo di fuga.

Due uomini, due cittadini marocchini di 24 e 35, anni sono stati arrestati mercoledì pomeriggio per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale al termine di una fuga spericolata in auto.

A bloccarli ci hanno pensato i carabinieri di Desio, che nel corso di normali controlli all'interno dell'area ormai diventata famosa per lo spaccio hanno notato una Opel Corsa che usciva dal "bosco" per immettersi sulla Monza-Saronno, all'altezza di Ceriano Laghetto. Quando i militari hanno intimato l'alt ai due uomini a bordo dell'auto è nato un inseguimento che è durato per oltre cinque chilometri, tra frenate, accelerazioni e zigzag.

Arrivati a Solaro, i due fuggitivi hanno sbagliato una manovra, sono saliti su un marciapiede e la loro corsa è terminata contro una Fiat 500 parcheggiata.

Il passeggero, dopo l’impatto, è stato immobilizzato da un militare, mentre l’autista della Opel, il più giovane, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e pure lui bloccato. Chiare le ragioni della loro fuga spericolata: a bordo dell’auto c’erano nascosti oltre 20 grammi di cocaina.