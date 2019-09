Folle colpo al centro commerciale: i rapinatori 'speronano' i carabinieri e c'è una sparatoria

Spari da una parte e dall'altra. Il tentativo di peronare una pattuglia dei carabinieri. Un militare che si salva per un soffio dall'essere travolto. E cinque ladri in fuga su una Bmw Sw scura, a fari spenti e a folle velocità dopo un furto in un negozio Mediaworld. Non è mancato nulla all'inseguimento che giovedì mattina ha visto come protagonisti i carabinieri della Stazione di Peschiera Borromeo a Milano. E che solo per un caso non ha lasciato feriti.

Inseguimento con sparatoria a Peschiera Borromeo

Secondo la ricostruzione del Comando provinciale di via Moscova, i malviventi avevano il volto coperto da passamontagna. I cinque, alle prime luci dell'alba hanno prima fatto un colpo nello store di elettrodomestici presso il Centro Commerciale Galleria Borromeo. Poi hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con i militari, arrivati sul posto grazie alla segnalazione della vigilanza privata.

I cinque malviventi, cercando di aprirsi un varco per passare lungo la strada, non hanno tentennato a cercare di speronare la Fiat Punto degli uomini della Stazione di Peschiera. Il capoequipaggio della pattuglia, che in quel momento era fuori dal veicolo per intimare l'alt ai fuggitivi, si è salvato all'ultimo istante. La scena è avvenuta quasi davanti al centro commerciale.

I malviventi cercano di travolgere un carabiniere e sparano

Durante la manovra, dalla Bmw qualcuno ha sparato contro i carabinieri. Al fuoco ha risposto uno dei militari, che si è lanciato sull'erba per evitare di essere travolto. Quei due colpi hanno 'coperto' il rombo del motore della Bmw, che nel frattempo è sparita nel nulla.

Le indagini, rivelano adesso gli investigatori della Compagnia di San Donato Milanese guidata da Antonio Ruotolo, si stanno concentrando sulla ricerca di telecamere nella zona. Un'analisi che a quanto pare per ora non ha dato risultati. Così come resta da quantificare il bottino che la banda è riuscita a portare via dal negozio.