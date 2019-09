Ubriaco fradicio e fatto, sperona i carabinieri e scappa: gli sparano alle gomme per fermarlo

Non si è fermato neanche quando gli hanno sparato alle gomme. Anzi, ha letteralmente sfondato il posto di blocco: due gazzelle di traverso al centro della. La folle fuga però è terminata dopo poche centinaia di metri quando ormai con le ruote a terra ha perso il controllo della sua Ford Fiesta e si è schiantato su una rotonda. E per lui sono scattate le manette. Scene da Far west a Rozzano, hinterland Sud di Milano, nella notte tra giovedì e venerdì 13 settembre; nei guai un italiano di 31 anni con la patente revocata, ubriaco fradicio, positivo ai test tossicologici e pregiudicato; arrestato con l'accusa di resistenza e danneggiamento.

Tenta di travolgere un carabiniere e scappa: l'inseguimento

Tutto è iniziato in via Verdi ad Assago prima delle 3 quando il 31enne, come riferito dal comando provinciale dell'Arma, è stato fermato per un normale controllo dai carabinieri della locale stazione. Appena ha visto avvicinarsi un militare ha ingranato la prima e ha tentato di travolgerlo, poi ha speronato la pattuglia e infine è scappato verso Rozzano.

In pochi istanti i carabinieri sono saliti in auto tallonandolo, dando vita a un inseguimento alla "Fast and Furius" che si è protratto per oltre cinque chilometri durante i quali il 31enne ha speronato i carabinieri, devastato diverse auto in sosta e abbattuto cartelli stradali.

Gli spari, lo schianto e le manette

A Rozzano l'uomo è stato intercettato da un'auto del nucleo radiomobile di Rozzano e della stazione di Buccinasco che si erano messe di traverso e avevano creato un posto di blocco al centro della strada. Lui, alle strette, non si è dato per vinto: si è fermato, ha aspettato che un militare si avvicinasse poi ha tentato di travolgerlo. In pochi attimi un altro carabiniere ha impugnato la pistola ed esploso due colpi che hanno centrato i pneumatici anteriori. Lui comunque non ha desistito e si è lanciato contro il posto di blocco sfondandolo. La sua folle corsa è terminata in via della Cooperazione quando ha perso il controllo della Ford Fiesta e si è schiantato sulla rotonda.

Il 31enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo; i medici, stando alla ricostruzione dei carabinieri, lo hanno trovato poisitivo ai test tossicologici e all'etilometro. Al pronto soccorso anche i sei militari, nessuno di loro ha riportato traumi con prognosi superiori ai 7 giorni.