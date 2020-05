Inseguimento in tangenziale ovest, scappa all'alt e si schianta contro guard rail: arrestato

Non si è fermato all'alt dei carabinieri, è scappato a tutta velocità e si è schiantato contro il guardrail. È accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio sulla tangenziale ovest di Milano. A finire in manette dopo la collisione un 24enne marocchino, pregiudicato (per reati contro il patrimonio) e senza patente.

L'inseguimento ha avuto inizio quando i militari della compagnia di Corsico, durante l'attività di controllo, hanno visto l'auto - una Bmw 'cancellata dagli archivi Pra' - con a bordo tre persone, sfuggire all'alt che gli era stato intimato e imboccare l'uscita numero 8, la Milano-Baggio. A causa della velocità sostenuta il veicolo è andato a collidere contro il guardrail.

Dopo l'incidente il conducente e uno dei due passeggeri hanno cercato di scappare a piedi. Ma i carabinieri li hanno bloccati. Il 24enne alla guida è stato arrestao con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Mentre uno degli altri due uomini, un marocchino 26enne anche lui pregiudicato, è stato denunciato. Una perquisizione all'interno dell'auto ha permesso di rinvenire 700 euro, "verosimilmente di provenienza illecita", si legge in una nota dei militari.