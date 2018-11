Folle inseguimento a Tredate: i malviventi finiscono fuori strada per evitare i carabinieri

Escono di strada con l'auto per evitare il controllo dei carabinieri. E' successo venerdì, a Trecate (Novara) come riferisce NovaraToday.

In tarda mattinata, infatti, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno intercettato una Saab 93, con a bordo quattro persone sospette, che era risultata rubato in provincia di Milano alla fine del mese di settembre. L’auto era già riuscita a sfuggire ad un controllo della polizia municipale ed il conducente, alla vista della pattuglia dell’Arma, ha attuato, nel tentativo di darsi alla fuga, una serie di manovre spericolate che hanno causato l’incidente autonomo.

I carabinieri hanno quindi bloccato uno degli occupanti, mentre gli altri tre sono riusciti a darsi alla fuga, scappando a piedi per le campagne. Il fermato, privo di documenti, è un 25enne di nazionalità marocchina in Italia senza fissa dimora e con precedenti per spaccio di stupefacenti.

Il giovane è stato arrestato per ricettazione dei veicolo rubato (reato per il quale è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto) e di resistenza a pubblico ufficiale (reato per il quale è stato tratto in arresto in flagranza). I tre che viaggiavano con lui, invece, non sono ancora stati trovati.