Non si fermano all'alt e speronano auto dei carabinieri: ladri d'appartamento arrestati

Intercettati in auto dopo un furto in appartamento, due uomini non si sono fermati all'alt dei carabinieri ma anzi ne hanno speronato la vettura.

E' successo a Trezzano sul Naviglio nel pomeriggio dell'11 ottobre: ne è nato un breve inseguimento in auto, al termine del quale i malviventi sono stati arrestati per furto aggravato in abitazione, uso dei distintivi delle forze dei polizia e resistenza a pubblico ufficiale.

Da quanto si apprende, i due risiedono nel campo rom di Muggiano e uno dei due è minorenne. Erano stati visti da un passante mentre rubavano in un appartamento. Quello li ha seguiti mentre telefonava al 112 per fornire l'esatta posizione dei malviventi, individuati dai carabinieri giunti sul posto (qui la storia completa).