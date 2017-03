Inseguimento tra carabinieri e banda di ladri in autostrada: sei persone arrestate dopo la fuga

Hanno visto i carabinieri e sono fuggiti via nella speranza di seminare i militari e rimettersi presto al "lavoro". Per loro, però, è finita in maniera ben diversa.

I carabinieri di Vimercate hanno arrestato sei uomini, tutti pregiudicati tra i venti e i trentasette anni, trovati domenica sera a bordo di una Fiat Doblò al cui interno erano nascosti numerosi arnesi atto allo scasso.

Le strade della banda e dei militari si sono incrociate a Trezzo sull’Adda, dove i ladri - nel disperato tentativo di fuggire all’alt - hanno imboccato l’A4 in direzione Milano. Ne è nato un inseguimento che è finito a Carugate, in via Adamello, dove la corsa del Doblò è stata interrotta dai militari.

Per i sei sono scattate le manette. L’auto, invece, è stata sequestrata.