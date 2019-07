Ignora l'alt e fugge contromano in pieno giorno a folle velocità: preso con la droga negli slip

Alla guida di un'auto rubata ha ignorato l'alt dei poliziotti e si è dato alla fuga. Ma nonostante la sua folle corsa per lui non c'è stata via di scampo.

Un uomo di quarantaquattro anni, un cittadino italiano, è stato arrestato mercoledì mattina dalle Volanti con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato per ricettazione.

Le strade del 44enne e degli agenti si sono incrociate verso mezzogiorno in via Cassinis: lì i poliziotti hanno intimato l'alt alla Lancia Musa dell'uomo, che per tutta risposta ha ingranato la marcia e ha dato il via a un inseguimento.

Guidando a velocità folle e ignorando le precedenze e i semafori, il fuggitivo si è immesso in via Brizi per poi percorrere tutta via Boncompagni e sbucare in via Toffetti. Quindi, ancora: via Gaggia - fatta contromano - per poi tornare in via Cassinis e proseguire in piazza Mistral e via Sant'Arialdo. A quel punto, senza mai essersi liberato della Volante, il 44enne ha abbandonato la vettura e ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato.

Dai suoi slip sono sbucati 0.61 grammi di eroina, 0.43 grammi di shaboo - la potente droga molto diffusa nelle comunità asiatiche - e poco più di un grammo e mezzo di cocaina. La Lancia Musa con la quale il fuggitivo è scappata è invece risultata rubata a un 91enne milanese, che ancora non aveva denunciato il furto.