Punta una pistola contro due donne in strada, poi travolge l'auto dei carabinieri: arrestato

Ha puntato una pistola, carica, contro due donne che erano in strada. Poi, braccato dai carabinieri, ha cercato di fuggire travolgendo la loro auto. Quindi, una volta in trappola, ha provato ad aggredire i militari con un coltellaccio in un ultimo, ma inutile, tentativo di guadagnarsi la fuga.

È stata una notte ad alta tensione, quella appena trascorsa, per gli uomini del Radiomobile di Milano, che hanno dovuto fare i conti con la follia di un 53enne italiano, con precedenti, poi finito in manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Il personalissimo show dell'uomo è iniziato all'1.30 in via Odazio, zona Giambellino. Lì, a bordo di una Renault nera a fari spenti, si è avvicinato a due donne, ha abbassato il finestrino e ha puntato contro le vittime una pistola, per poi sparire. I carabinieri - allertati proprio dalle due donne, terrorizzate - si sono immediatamente messi sulle tracce della macchina, che poco dopo è stata trovata proprio in quella strada.

Alla vista dei militari, il 53enne è scappato e, una volta in via dei Sanniti, ha travolto la pattuglia per poi schiantarsi contro un marciapiede. Quando i carabinieri hanno cercato di portare l'uomo fuori dalla sua auto, lui ha impugnato un coltello di venti centimetri che nascondeva sotto di sé e ha cercato di aggredirli. Disarmato e immobilizzato, il fuggitivo è poi stato arrestato.

In macchina e nel suo appartamento, gli uomini del Radiomobile hanno trovato la pistola usata per minacciare le due donne - una scacciacani caricata a salve -, un caricatore per la stessa arma, una bomboletta di spray al peperoncino, due paia di manette e un finto tesserino da poliziotto con la sua foto.

Foto: l'arma sequestrata all'uomo