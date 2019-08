Ladro in fuga quasi travolto da un bus Atm: arrestato da 'carabiniere maratoneta'

È stato sorpreso dai carabinieri mentre spaccava il vetro di un'auto per rubare, così si è dato alla fuga in bicicletta ed è stato quasi travolto da un autobus dell'Atm. A quel punto ha continuato a scappare a piedi ma è stato raggiunto e fermato da due militari, di cui uno maratoneta. Questa la folle notte di un uomo, che è poi stato arrestato in via Toffetti, zona Porto di Mare, verso l'una meno venti.

A finire in manette un cittadino del Marocco di 51 anni, che è stato visto dal nucleo radiomobile milanese proprio mentre stava distruggendo il finestrino di un'auto, appartenente a un romeno di 22 anni, con l'obiettivo di rubare gli oggetti presenti nell'abitacolo.

Colto in flagrante il 51enne è stato subito pedinato dai militari e durante la sua rocambolesca fuga, prima in bicicletta e poi a piedi, ha anche rischiato di essere investito. A fermarlo per poi arrestarlo con l'accusa di furto due carabinieri, tra i quali uno, appunto, maratoneta.