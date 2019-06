Folle inseguimento: fuggitivi speronano auto di un passante con l'Audi A4, poi si schiantano

Inseguimento a folle velocità per le strade di Milano, nella notte tra mercoledì e giovedì.

All'appello, però, mancano ancora i fuggitivi, che sono riusciti a far perdere le loro tracce dopo aver speronato l'auto di un passante con la loro Audi A4, che si è andata a schiantare contro la rotonda di via Gutemberg.

Il folle inseguimento nella notte

A ricostruire l'accaduto è la polizia di stato. Succede attorno all'una, quando i poliziotti delle volanti intimano l'alt a un'Audi con a bordo due uomini, apparentemente nordafricani.

L'auto è sfrecciata a tutta velocità in via Zurigo, in zona Bisceglie. All'alt intimato dagli agenti, l'uomo alla guida ha risposto pigiando ancora più a fondo il pedale dell'acceleratore.

Durante l'inseguimento, circa due chilometri, l'Audi ha speronato una Lancia Ypsilon in via Ferruccio Parri, alla fine si è incidentata in via Gutemberg. Adesso i due fuggitivi sono ricercati da polizia e carabinieri.