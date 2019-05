Fugge contromano dalla polizia, si schianta e ferisce due agenti: arrestato un 20enne

È scappato all'alt e ha costretto gli agenti a un pericoloso inseguimento. Poi, una volta a terra, li ha aggrediti e feriti. Un ragazzo di venti anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio dalla polizia con le accuse di ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La sua follia è iniziata verso le 15.30 in piazzale Accursio, dove una Volante ha cercato di fermarlo mentre era a bordo di una Yamaha 400 da enduro poi risultata rubata il 14 maggio in centro a Milano. Alla vista dei poliziotti, il 20enne ha aperto il gas ed è fuggito imboccando contromano viale Certosa e piazza Prealpi. La sua fuga è finita in via Ercolano, dove ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

Anche lì, però, non si è arreso. Il giovane, infatti, si è scagliato con violenza contro gli agenti, che alla fine di una colluttazione sono riusciti a blcocarlo. La sua giornata è finita in carcere, mentre i due poliziotti sono stati costretti al ricovero in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato loro prognosi di due e cinque giorni.