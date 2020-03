Milano, volanti all'inseguimento di uno scooter: finisce con un incidente e un arresto

Una circonvallazione particolarmente deserta ha fatto da sfondo a un inseguimento che ha coinvolto diverse volanti della polizia, nel nuvoloso pomeriggio di una Milano relegata alla 'quarantena'. Alla fine, un 45enne è finito in manette, mentre due auto della polizia si sono scontrate nel tentativo di bloccare la sua fuga a bordo di uno scooter.

Inseguimento a Milano

La scena che ha allarmato diversi residenti della zona, tra viale Jenner e Maciachini, è iniziata intorno alle 17 di mercoledì. A quell'ora il 45enne, un pregiudicato italiano alla guida di un motorino rubato, ha pensato bene di tentare di rubare degli oggetti da un'automobile ferma al semaforo. Peccato, per lui, che proprio in quel momento passasse di lì la volante 'Accursio bis'. I poliziotti si sono subito messi all'inseguimento dello scooterista che a folle velocità è scappato proprio lungo la circonvallazione.

Incidente tra due volanti della polizia

Sulle sue tracce si sono accodate diverse auto di polizia. Durante le delicate manovre per non perderlo di vista due delle volanti impegnate nell'inseguimento si sono scontrate tra loro. Lo schianto è stato frontale ma senza gravi conseguenze. Una terza alla fine lo ha bloccato tra via Valtellina e viale Stelvio, come confermato dalla questura. Sul posto è intervenuto anche il 118 con due ambulanze, anche se nessuno degli agenti coinvolto è rimasto ferito in modo serio.

Video: l'incidente tra le volanti

Al 45enne, che sarà processato venerdì mattina per direttissima, viene contestato il tentato furto, la resistenza, la ricettazione e la violazione dell'articolo 650 del codice penale, per l'inosservanza delle misure contenute nel decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte per contenere l'emergenza coronavirus.