Milano, fuggono con la Bmw "sporca" all'alt della polizia: arrestati dopo l'inseguimento

Hanno cercato di scappare, evidentemente consapevoli che avevano qualcosa da nascondere. Ma hanno fatto davvero poca strada. Due uomini, due cittadini marocchini di ventinove e ventiquattro anni, entrambi irregolari, sono stati arrestati giovedì mattina dalla polizia con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Il folle Ferragosto della coppia è iniziato verso le 10.30 in viale Legioni Romane, dove una Volante ha intimato l'alt alla Bmw serie 1 a bordo della quale si trovavano i due. Il conducente, per nulla intenzionato a fermarsi, ha accelerato, ha percorso tutto il viale e ha poi imboccato via Caterina da Forlì. Continuando nella sua corsa ha svoltato in via Strozzi, dove però la macchina è stata bloccata.

I poliziotti hanno accertato che i due 20enni a bordo erano senza documenti ed irregolari, mentre dall'abitacolo sono saltati fuori 2.300 euro in contanti e diversi cellulari. Quella Bmw è risultata decisamente "sporca", tanto che i cani antidroga hanno fiutato tracce di sostanze stupefacenti.

I due uomini stati quindi anche denunciati per spaccio e la vettura sarà ora passata al setaccio dagli investigatori che vogliono capire se ci siano nascondigli in cui è sistemata la droga o se l'auto fosse stata "semplicemente" usata in passato per trasportarla.