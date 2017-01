Doveva stare in carcere ma se ne stava in giro per le strade di Milano: arrestato 25enne

Arrestato al termine di una fuga da film, in pieno pomeriggio, per i cortili condominiali di viale Monte Ceneri. E' finita così la latitanza di un cittadino albanese di venticinque anni.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno fermato l'uomo che è ritenuto responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che di possesso e fabbricazione di documenti falsi. Era atteso in carcere per scontare una condanna residua a dieci mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

Nel corso di un normale controllo i militari hanno fermato un'auto a bordo della quale viaggiavano un italiano e due albanesi, il più giovane dei quali si è dato alla fuga nel momento in cui i carabinieri, insospettiti dalla carta di identità esibita, hanno iniziato a verificarne la genuinità. L'inseguimento a piedi si è protratto diverse centinaia di metri, attraverso tre cortili condominiali, fino a terminare nei box interrati di uno stabile residenziale.

Dalle verifiche sul documento è emerso che si trattava di un falso di buona fattura, mentre il riscontro dattiloscopico ha permesso di accertare l'identità dell'uomo, risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel giugno scorso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta.