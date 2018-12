Inseguito dai carabinieri, scappa sui binari e viene travolto da un treno: piede amputato

Un uomo al pronto soccorso con un piede amputato e la circolazione ferroviaria in tilt. È l'epilogo di un inseguimento tra carabinieri e un gruppo di nordafricani nato vicino alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro nel pomeriggio di domenica 30 dicembre e conclusosi sui binari dell'alta velocità.

Tutto è accaduto intorno alle 15.30 quando i militari, come riferito dal comando provinciale di Milano, si sono avvicinati per un controllo a un gruppo di nordafricani che si trovavano nei pressi dello scalo ferroviario. Uno di loro, un uomo di circa 40 anni, stando a quanto riferito dagli investigatori, è scappato sui binari. Durante la fuga si è intrufolato sui binari dell'alta velocità dove ha impattato lateralmente con un treno dell'alta velocità della linea Milano-Bologna; un urto che lo ha sbalzato di diversi metri sulla massicciata ferroviaria e che gli ha causato l'amputazione di un piede.

I militari hanno subito fermato l'emorragia con le cinture e hanno chiamato i soccorritori. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza e un'automedica e l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo in codice giallo. Secondo quanto trapelato le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano

Circolazione dei treni in tilt

Il traffico sulla linea è stato bloccato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. In un primo momento i treni hanno registrato ritardi fino a 50 minuti, mentre dalle 16.25 la circolazione ferroviaria è tornata lentamente alla normalità.