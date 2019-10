Passa in Enjoy e insulta la polizia per fare un video su Instagram: 20enne arrestato a Milano

Ha pensato bene di insultare gli agenti che erano fermi in strada, giusto per far divertire un po' i suoi follower. Poi, per chiudere il cerchio di una notte all'insegna della follia, quando quegli stessi agenti sono riusciti a bloccarlo, ha cercato di aggredirli per scappare.

Un ragazzo di venti anni, un giovane ungherese, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì dalla polizia con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Ad attirare l'attenzione dei poliziotti, poco dopo l'una, è stato lui stesso, che passando in viale Gran Sasso a bordo di una Enjoy ha insultato ad alta voce gli agenti, che erano fermi in strada per un altro motivo. A quel punto, la Volante si è immediatamente mossa e ha bloccato la Fiat 500 del ragazzo, che - evidentemente non contento - si è scagliato contro gli uomini in divisa.

Per lui sono così scattate le manette. Stando a quanto accertato dalla Questura, sembra che il 20enne avesse insultato la polizia per fare un video da condividere su Instagram.