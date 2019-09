Milano, gli tolgono il rene sbagliato durante un intervento: chiede un milione e mezzo di euro

"Sono qui perché spero che questo mio caso possa essere di monito per altri. Oggi si fanno moltissimi interventi senza guardare il risultato, il mio è stato solo un caso eclatante fra tanti altri casi".

Sono le parole di Giuseppe Calabrò, 87 anni, dopo l'udienza del processo a Milano di due chirurghi dell'ospedale Fatebenefratelli che rispondono di lesioni colpose aggravate per avergli asportato per errore il rene sinistro sano, al posto di quello destro ammalato di tumore.

Gli asportano il rene sbagliato: il processo

Il dibattimento è stato rinviato al 9 dicembre per consentire ai medici di presentare una nuova offerta risarcitoria dopo che nei mesi scorsi la cifra proposta non è stata ritenuta congrua.

"Per me questa vicenda è stata una grande delusione - ha continuato l'anziano - ero venuto a Milano perché le strutture presenti qui mi davano più garanzie e invece è stata una grande delusione". E ancora: "E' impensabile che ci possa essere un caso del genere, e che ci siano questi errori così impressionanti".

L'intervento sblagliato

L'asportazione del rene sano anziché di quello malato avvenne nel mese di dicembre, il 5, del 2017. L'anziano, che aveva e ha tuttora una neoplasia, era partito da Reggio Calabria alla volta di Milano per effettuare l'asportazione del rene.

Oggi è ancora costretto a continui viaggi nel capoluogo lombardo per sottoporsi a terapie endoscopiche: prima o poi dovrà in ogni caso farsi asportare il rene ammalato perché, per l'età, non può subire trapianti.

L'anziano si è costituito parte civile e chiederà danni per un milione e mezzo di euro. Secondo quanto si apprende, il figlio riferisce che nessuno avrebbe "segnato" con un pennarello il rene da operare.