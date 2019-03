Fuga di gas nel palazzo: quattro intossicati dal monossido, tra loro un bambino di tre anni

Quattro persone, tre adulti e un bimbo, sono rimaste intossicate lunedì mattina a causa di una fuga di gas che si è verificata nel loro condominio, un palazzo al civico 26 di via degli Umiliati, in zona Ponte Lambro a Milano.

I soccorsi, stando a quanto riferito da Areu, sono scattati pochi minuti prima delle 10.20 e sul posto sono intervenuti gli equipaggi di tre ambulanze.

In tre più un bambino di tre anni sono finiti al Niguarda in codice giallo: le loro condizioni sono giudicate serie, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. In via degli Umiliati hanno poi lavorato anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Poco più di due settimane fa - era la notte tra il 12 e il 13 febbraio - otto persone erano rimaste intossicate dopo una fuga di monossido che si era verificata nel loro condominio di via Asiago. Quattro erano state ricoverate in codice giallo e altre quattro in codice verde.