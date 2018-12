Perdita di gas dalla caldaia: famiglia di tre persone rimane intossicata

Non si sentivano bene e avvertivano un forte senso di nausea, così hanno chiamato il 118. È accaduto verso le 7:30 del 31 dicembre in via Cremona a Legnano, dove le tre persone protagoniste dell'episodio, come constatato dai soccorritori, avevano un'intossicazione da monossido di carbonio. I tre, appartenenti alla stessa famiglia, sono stati ricoverati prima all'ospedale di Legnano e poi portati al Niguarda di Milano per ricevere trattamento in camera iperbarica.

Come riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme al 118, la concentrazione di monossido nell'appartamento era forte e il livello di intossicazione dei tre familiari risultava alto.

La fuga del gas, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata originata da un malfunzionamento di una caldaia presente nell'appartamento della famiglia, al primo piano della palazzina di via Cremona. Sul posto è intervenuta anche Ats per effettuare dei controlli.