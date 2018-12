Paura per fuga di monossido: 17 persone intossicate

Per una fuga di monossido di carbonio diciassette persone sono rimaste intossicate all'alba del 25 dicembre, verso le 5 del mattino, a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 e i vigili del fuoco.

In particolare, su diciassette pazienti, due hanno rifiutato il ricovero, otto presentavano sintomi da intossicazione e sono stati portati all'ospedale Niguarda di Milano e sette non avevano sintomi ma sono stati trasportati all'ospedale di Lodi e a quello di Melegnano per essere tenuti sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dell'Azienda regionale emergenza urgenza e i pompieri di Lodi.