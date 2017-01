Milano, uomo intossicato da sostanza chimica “sospetta”: torna la paura terrorismo in città

Un uomo intossicato da una sostanza chimica ritenuta “sospetta” e un mistero che assume contorni a forti tinte jihadiste.

Torna più forte che mai a Milano l’allerta terrorismo, dopo che un uomo - un magrebino di cui non si conoscono le generalità - sarebbe stato ricoverato per un’intossicazione e si troverebbe ora in un ospedale del Milanese in condizioni gravi.

Stando a quanto riporta l’Ansa, a causare l’intossicazione sarebbe stata una sostanza chimica la cui vendita è vietata in Italia: un particolare, questo, niente affatto trascurabile.

Per questo, l’ipotesi al vaglio degli investigatori è che si possa trattare di una sostanza idonea a preparare attacchi chimici.

Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per individuare possibili reti jihadiste operative in Italia, in Lombardia e in particolare nel Milanese, dove i sospetti degli investigatori si concentrerebbero su due magrebini.

Secondo quanto trapelato dal riserbo degli inquirenti, sempre secondo l’Ansa, la morte di Anis Amri - il presunto responsabile della strage di Berlino, ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia il 23 dicembre scorso, a Sesto San Giovanni - potrebbe causare un'accelerazione nei propositi di uno o più estremisti, intenzionati - secondo alcuni alert - a compiere un'azione in questa settimana semifestiva.

Al momento, da carabinieri e polizia non filtra alcuna altra indiscrezione.